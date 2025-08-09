Kigyulladt egy autó, felrobbant a csomagtartójában lévő gázpalack

„Kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban, a jármű motortere égett...” – számoltunk be a hírről csütörtökön. „Teljes terjedelmében égett egy dízelautó Tiszakanyár térségében” – írta meg portálunk a múlt héten. „Nagyecseden és Ilken is lángok csaptak fel egy személyautó motorteréből” – olvashatták a Szonon alig három héttel ezelőtt. „Kigyulladt és teljesen kiégett egy autó Nyírpazony és Nyírtura között” – olvashatták nálunk május végén. Ez csak néhány azon esetek közül, amikor a járókelők, közlekedők vagy a tűzoltók segítségére volt szükség gépjárműtűz eloltásához.

Tűz az utakon: nyáron szinte minden napra jut egy lángoló autóról szóló hír

Illusztráció: internet

Július végéig az országban 454 személyautó gyulladt ki, ebből június végéig Szabolcs-Szatmár-Beregben 23 – tudtuk meg Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagytól. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette: a gépjárművekben legtöbbször a motortérben keletkezik tűz, akár álló helyzetben van az autónk, akár éppen közlekedünk vele. Oka lehet ennek a motortérben szivárgó üzemanyag, a hidraulikus eszközöket működtető olajok, a lerakódott benzin- és gázolaj-maradványok.

Tűz a motortérben, lángoló futómű: a biztonság az első

– Ha azt látják, hogy tűz keletkezik akár a motortérben, akár a futóműnél, vagy ha az utastérben valami füstölésre figyelnek fel, azonnal álljanak félre – lehetőség szerint szalagkorláton kívül –, nyissák ki az ajtót, minden utast szállítsanak ki és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat. Ha van porral oltójuk, próbálják meg eloltani a lángokat: a motortérben lévő tűz esetén oldalról résnyire nyissák fel a motorháztetőt és fújják be a készülék tartalmát. Ha nincsen, álljanak távolabb a járműtől. Csak egy tipp: a biztonságukra maximálisan ügyelve próbáljanak megállítani egy arra közlekedő teherautót, kamiont, ugyanis ezeknek kötelező tartozéka a poroltó – mondta el portálunk Bordás Béla baleseti tudósító, aki rendszeresen ad hírt egyebek mellett gépjárműtüzekről is.