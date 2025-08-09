30 perce
Kigyulladt egy autó, felrobbant a csomagtartójában lévő gázpalack
Nyáron szinte minden napra jut egy kigyulladt gépjárműről szóló hír... Bordás Béla baleseti tudósítóval arról beszélgettünk, mit tegyünk, ha tűz üt ki az autóban.
„Kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban, a jármű motortere égett...” – számoltunk be a hírről csütörtökön. „Teljes terjedelmében égett egy dízelautó Tiszakanyár térségében” – írta meg portálunk a múlt héten. „Nagyecseden és Ilken is lángok csaptak fel egy személyautó motorteréből” – olvashatták a Szonon alig három héttel ezelőtt. „Kigyulladt és teljesen kiégett egy autó Nyírpazony és Nyírtura között” – olvashatták nálunk május végén. Ez csak néhány azon esetek közül, amikor a járókelők, közlekedők vagy a tűzoltók segítségére volt szükség gépjárműtűz eloltásához.
Július végéig az országban 454 személyautó gyulladt ki, ebből június végéig Szabolcs-Szatmár-Beregben 23 – tudtuk meg Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagytól. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette: a gépjárművekben legtöbbször a motortérben keletkezik tűz, akár álló helyzetben van az autónk, akár éppen közlekedünk vele. Oka lehet ennek a motortérben szivárgó üzemanyag, a hidraulikus eszközöket működtető olajok, a lerakódott benzin- és gázolaj-maradványok.
Tűz a motortérben, lángoló futómű: a biztonság az első
– Ha azt látják, hogy tűz keletkezik akár a motortérben, akár a futóműnél, vagy ha az utastérben valami füstölésre figyelnek fel, azonnal álljanak félre – lehetőség szerint szalagkorláton kívül –, nyissák ki az ajtót, minden utast szállítsanak ki és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat. Ha van porral oltójuk, próbálják meg eloltani a lángokat: a motortérben lévő tűz esetén oldalról résnyire nyissák fel a motorháztetőt és fújják be a készülék tartalmát. Ha nincsen, álljanak távolabb a járműtől. Csak egy tipp: a biztonságukra maximálisan ügyelve próbáljanak megállítani egy arra közlekedő teherautót, kamiont, ugyanis ezeknek kötelező tartozéka a poroltó – mondta el portálunk Bordás Béla baleseti tudósító, aki rendszeresen ad hírt egyebek mellett gépjárműtüzekről is.
Hiába lángolt az autójuk, senki nem segített nekik – csak a szabolcsiak ilyen közömbösek?
Nyíregyháza városgondnoka azt tanácsolja, hogy ha nem sikerül megfékezni a lángokat, biztonságos távolságból várják meg a tűzoltókat.
Nagy a robbanásveszély, főleg, ha tele a jármű tankja, és semmi, de semmi nem fontosabb az emberéletnél. Megtörtént eset: kigyulladt egy autó, a csomagtartójában volt egy PB gázpalack, ami fel is robbant... A segítségnyújtás ugyan állampolgári kötelességünk, de erre csak a tűzoltók vannak felkészülve.
Teljesen kiégett egy autó Nyírturánál
– De nem csak menet közben gyulladhat ki az autó, volt, amikor az éjszaka közepén csaptak fel a lángok az álló járműben. Szerencsére a gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt át a tűz a többi parkoló kocsira. Ilyen esetekben a vizsgálat gyakran megállapítja, hogy műszaki hiba okozta a bajt – tette hozzá Bordás Béla.
Mit tegyünk, ha már füstöl, kigyulladt az autó?
- Ha menet közben füst- vagy égett szagot érz, azonnal álljon félre!
- Szálljon ki a járműből, gondoskodjon az utasok épségéről, segítsen nekik is kiszállni!
- Óvatosan, lassan és oldalról nyissa fel a motorháztetőt, hiszen előfordulhat, hogy a levegő-utánpótlás hiánya miatt még nincs tűz, csak izzik valami.
- Ha van önnél tűzoltó készülék, a motorháztetőt csak annyira nyissa fel, hogy a résen keresztül be tudja fújni a tűzoltó készülék tartalmát!
- Ha nincs tűzoltó készüléke, akkor menjen távolabb a járműtől, mert a túlhevült alkatrészek berobbanhatnak!
- Tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, és mondja el az esemény részleteit!
További cikkeket is ajnlunk:
Balesetcunami Nyíregyházán: máskor egy hét alatt nincs ennyi karambol, mint ma volt!
Vajon az idén mekkorára kell kinyitni a pénztárcát tanszervásárláskor? Utánajártunk!