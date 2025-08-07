Tűz keletkezett egy melléképületben, Szabolcsban – jelenleg is oltják a lángokat

Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly 21 ezer esetben bírságoltak meg autósokat azért, mert túllépték a megengedett sebességet

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek. A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros.

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

Társportálunk azt is megtudta, hogy történhetett a végzetes baleset!