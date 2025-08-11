augusztus 11., hétfő

Tűz ütött ki!

1 órája

Hatalmas tűz! Teljes terjedelmében lángolt egy háromszintes épület a szabolcsi településen (frissítve)

Címkék#katasztrófavédelem#ég#láng#tűz

Az esethez záhonyi, kisvárdai és nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. Tűz ütött ki egy szénosztályozó épületben.

Szon.hu

Tűz Szabolcsban. Szénosztályozó épület gyulladt ki Tiszabezdéd külterületén. Az épület teljes terjedelmében ég.

tűz
Tűz ütött ki Tiszabezdéd külterületén
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy háromszintes, fapadozatú szénosztályozó épület Tiszabezdéd külterületén. Az esethez záhonyi, kisvárdai és nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok az épületbe nem mehetnek be, az oltás kívülről, több vízsugárral, köztük létrasugárral zajlik - közölte a katasztrófavédelem.

Frissítés! 

Eloltották a hatalmas tüzet Tiszabezdéd külterületén

Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy portálunknak megerősítette, hogy eloltották a tüzet az egykori, üresen álló háromszintes szénaosztályozó épületben. – A kint lévő egységek már az utómunkálatokat végzik, szerencsére senki nem sérült meg a tűzben – részletezte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

