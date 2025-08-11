Hatalmas tűz! Teljes terjedelmében lángolt egy háromszintes épület a szabolcsi településen (frissítve)

Tűz Szabolcsban. Szénosztályozó épület gyulladt ki Tiszabezdéd külterületén. Az épület teljes terjedelmében ég.

Tűz ütött ki Tiszabezdéd külterületén

Forrás: Illusztráció Shutterstock

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy háromszintes, fapadozatú szénosztályozó épület Tiszabezdéd külterületén. Az esethez záhonyi, kisvárdai és nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok az épületbe nem mehetnek be, az oltás kívülről, több vízsugárral, köztük létrasugárral zajlik - közölte a katasztrófavédelem.

Frissítés!

Eloltották a hatalmas tüzet Tiszabezdéd külterületén

Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy portálunknak megerősítette, hogy eloltották a tüzet az egykori, üresen álló háromszintes szénaosztályozó épületben. – A kint lévő egységek már az utómunkálatokat végzik, szerencsére senki nem sérült meg a tűzben – részletezte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

