Melléképület kapott lángra Tiszadobon

A tűzoltók az Arany János utcában fékezték meg a lángokat. Tűz keletkezett egy elhagyatott családi ház melléképületében, Tiszadobon, az Arany János utcában, a Szőlőzug utca közelében. A mintegy hatvan négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók elfojtották a lángokat. A helyszínre érkeztek, és bekapcsolódtak a tűz oltásába a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

