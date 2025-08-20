augusztus 20., szerda

Tűz

1 órája

Melléképület kapott lángra Tiszadobon

Címkék#tiszavasvári#Arany János utcában#ház melléképület#Tiszadob#tűz

Az Arany János utcába vonultak a tűzoltók. Egy családi ház melléképületében keletkezett a tűz.

Szon.hu

A tűzoltók az Arany János utcában fékezték meg a lángokat. Tűz keletkezett egy elhagyatott családi ház melléképületében, Tiszadobon, az Arany János utcában, a Szőlőzug utca közelében. A mintegy hatvan négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók elfojtották a lángokat. A helyszínre érkeztek, és bekapcsolódtak a tűz oltásába a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

