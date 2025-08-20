Tűzeset
1 órája
Tűz ütött ki Nyíregyházán! Tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre! (fotók, videó)
Riasztották a tűzoltókat. Felcsaptak a lángok a nyíregyházi utcában.
Szerda kora este tűz ütött ki Nyíregyházán, a Dália utcán, egy sorház melléképületében.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, tájékoztatásuk szerint személyi sérülés nem történt.
A portálunkhoz eljuttatott képek szerint a mentők is a helyszínre érkeztek.
Megkerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban:
– A helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani - tájékoztatták szerkesztőségünket.
Tűz Nyíregyházán, a Dália utcán
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!A csillagok útján jártak
6 órája
Szabolcs vármegye két űrhajósának világraszóló teljesítményét ismerték el
Ezt ne hagyja ki!Találkozás és hagyományőrzés
4 órája
Téglából és hitből épült: monumentális lett Nagykálló új kulturális központja! (fotókkal, videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre