1 órája

Tűz ütött ki Nyíregyházán! Tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre! (fotók, videó)

#mentő#Nyíregyháza#tűz#Dália utca

Riasztották a tűzoltókat. Felcsaptak a lángok a nyíregyházi utcában.

Szon.hu

Szerda kora este tűz ütött ki Nyíregyházán, a Dália utcán, egy sorház melléképületében. 

tűz
Tűz ütött ki a Dália utcában
Fotó: Csáki Alexandra

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, tájékoztatásuk szerint személyi sérülés nem történt.

A portálunkhoz eljuttatott képek szerint a mentők is a helyszínre érkeztek.

Megkerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban:

– A helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani - tájékoztatták szerkesztőségünket.

Tűz Nyíregyházán, a Dália utcán

