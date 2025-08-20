Tűz ütött ki Nyíregyházán! Tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre! (fotók, videó)

Szerda kora este tűz ütött ki Nyíregyházán, a Dália utcán, egy sorház melléképületében.

Tűz ütött ki a Dália utcában

Fotó: Csáki Alexandra

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, tájékoztatásuk szerint személyi sérülés nem történt.

A portálunkhoz eljuttatott képek szerint a mentők is a helyszínre érkeztek.

Megkerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban:

– A helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani - tájékoztatták szerkesztőségünket.