3 órája
Kigyulladt a száraz fű a szabolcsi településen – Egy lakatlan házban is kár keletkezett
Kigyulladt a száraz fű Ibrányban. A tűz átterjedt egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére.
A tűz átterjedt egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére.
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
Egy lakatlan házban is kárt tett a tűz. Kigyulladt a száraz fű Ibrányban, egy a Kossuth Lajos utca és a Béke utca közötti területen. Mintegy ötszáz négyzetméterre terjedt ki, és egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére is átterjedt a tűz. A nyíregyházi hivatásos és az ibrányi önkormányzati tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Csak néhány óra kellett a rendőröknek – otthonában kapták el a csengeri dohányboltbetörőt
Viharriadó Szabolcs vármegyében: villámlás és jégeső ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét!
FRISSÍTVE! Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár, mentők és tűzoltók a helyszínen