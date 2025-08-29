augusztus 29., péntek

Tűz

1 órája

Kigyulladt a száraz fű a szabolcsi településen – Egy lakatlan házban is kár keletkezett

Kigyulladt a száraz fű Ibrányban. A tűz átterjedt egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére.

Szon.hu
A tűz átterjedt egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Egy lakatlan házban is kárt tett a tűz. Kigyulladt a száraz fű Ibrányban, egy a Kossuth Lajos utca és a Béke utca közötti területen. Mintegy ötszáz négyzetméterre terjedt ki, és egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére is átterjedt a tűz. A nyíregyházi hivatásos és az ibrányi önkormányzati tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

tűz, száraz fű Ibrány
A tűz átterjedt egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére.
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

