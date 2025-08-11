augusztus 11., hétfő

Katasztrófavédelem

1 órája

Hétvégi káosz: árokba csúszott jármű, pusztító lángok – nem volt megállás a tűzoltóknak

Árokba borult autók és pusztító lángok kísérték a hétvégét. A tűzoltók folyamatosan helyt álltak a riasztásoknál.

Szon.hu

Nem volt megállás a tűzoltóknak. Péntektől vasárnap éjfélig az alábbi beavatkozások voltak térségünkben:

Mérk térségben árokba csúszott egy személygépkocsi – a mátészalkai hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre
Mérk térségben árokba csúszott egy személygépkocsi  – a mátészalkai hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre
Fotó: katasztrófavédelem

Pénteken ezerkétszáz négyzetméteren lángolt száraz fű Mátészalkán, Tiszavasváriban kétszáz négyzetméteren kommunális hulladék égett. A tüzeket Mátészalka hivatásos és Tiszavasvári önkormányzati tűzoltói oltották el. 

Villanyoszlopnak, majd egy személygépkocsinak ütközött egy kisteherautó péntek reggel a nyíregyházi Korányi Frigyes utcában. A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kisteherautót, majd a sérült oszlopot terelőkúpokkal körbezárták, végül átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek. 

Két személygépkocsi ütközött a 3834-es úton, Nyíregyházánál. Az autókat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították. 

Árokba csapódott egy személygépkocsi a 4113-as úton, Jándnál. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.

Egy tiszakóródi ház konyhájában a tulajdonos nem tudta elzárni a PB gázpalackot. Azt a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók zárták el.

Szombat reggel berendezési tárgyak égtek egy családi házban Tiszavasváriban. A helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd átszellőztették a szobát. Az épület lakható maradt. 

Nyíregyházánál, a 338-as elkerülő útnál háromszáz, Gyüre külterületén ötszáz négyzetméteren égett avar, a máriapócsi Kossuth utcában ötven négyzetméteren lángolt összehordott szemét. A tüzeket a nyíregyházi, vásárosnaményi és nyírbátori tűzoltók oltották el.  

Több méter mély vízelvezető árokba esett egy ember a nyíregyházi Rákóczi úton. Szombat délelőtt a helyi hivatásos tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentőknek. 

Kistehergépjármű és személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton, Téglásnál. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt. 

Árokba sodródott, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi Nyírcsaholynál, a 4918-as úton. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. 

A vásárosnaményi önkormányzati és a csarodai önkéntes tűzoltók úttestre dőlt fát távolítottak el a 4122-es útról, Gelénes térségében.

Vasárnap árokba csúszott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerszelvényénél, Mérk térségében. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. 

Árokba csúszott, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap délután a 4911-es úton, Nagykálló közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, majd kerekeire állították az autót. Személyi sérülés nem történt.

Úttestre dőlt nagy méretű fát távolítottak el motoros láncfűrésszel a mátészalkai hivatásos tűzoltók tegnap este Őr közelében, a 4917-es útról. 

Negyven négyzetméteren égett avar, száraz fű tegnap Mátészalkán, a Blau tagnál. A helyi hivatásos tűzoltók egy gyorssugárral oltották el a szabadtéri tüzet. 

írta a katasztrófavédelem

