Hétvégi káosz: árokba csúszott jármű, pusztító lángok – nem volt megállás a tűzoltóknak

Nem volt megállás a tűzoltóknak. Péntektől vasárnap éjfélig az alábbi beavatkozások voltak térségünkben:

Mérk térségben árokba csúszott egy személygépkocsi – a mátészalkai hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre

Fotó: katasztrófavédelem

Pénteken ezerkétszáz négyzetméteren lángolt száraz fű Mátészalkán, Tiszavasváriban kétszáz négyzetméteren kommunális hulladék égett. A tüzeket Mátészalka hivatásos és Tiszavasvári önkormányzati tűzoltói oltották el.

Villanyoszlopnak, majd egy személygépkocsinak ütközött egy kisteherautó péntek reggel a nyíregyházi Korányi Frigyes utcában. A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kisteherautót, majd a sérült oszlopot terelőkúpokkal körbezárták, végül átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek.

Két személygépkocsi ütközött a 3834-es úton, Nyíregyházánál. Az autókat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították.

Árokba csapódott egy személygépkocsi a 4113-as úton, Jándnál. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.

Egy tiszakóródi ház konyhájában a tulajdonos nem tudta elzárni a PB gázpalackot. Azt a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók zárták el.

Szombat reggel berendezési tárgyak égtek egy családi házban Tiszavasváriban. A helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd átszellőztették a szobát. Az épület lakható maradt.

Nyíregyházánál, a 338-as elkerülő útnál háromszáz, Gyüre külterületén ötszáz négyzetméteren égett avar, a máriapócsi Kossuth utcában ötven négyzetméteren lángolt összehordott szemét. A tüzeket a nyíregyházi, vásárosnaményi és nyírbátori tűzoltók oltották el.

Több méter mély vízelvezető árokba esett egy ember a nyíregyházi Rákóczi úton. Szombat délelőtt a helyi hivatásos tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentőknek.

Kistehergépjármű és személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton, Téglásnál. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.

Árokba sodródott, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi Nyírcsaholynál, a 4918-as úton. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.