1 órája
Hétvégi káosz: árokba csúszott jármű, pusztító lángok – nem volt megállás a tűzoltóknak
Árokba borult autók és pusztító lángok kísérték a hétvégét. A tűzoltók folyamatosan helyt álltak a riasztásoknál.
Nem volt megállás a tűzoltóknak. Péntektől vasárnap éjfélig az alábbi beavatkozások voltak térségünkben:
Pénteken ezerkétszáz négyzetméteren lángolt száraz fű Mátészalkán, Tiszavasváriban kétszáz négyzetméteren kommunális hulladék égett. A tüzeket Mátészalka hivatásos és Tiszavasvári önkormányzati tűzoltói oltották el.
Villanyoszlopnak, majd egy személygépkocsinak ütközött egy kisteherautó péntek reggel a nyíregyházi Korányi Frigyes utcában. A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kisteherautót, majd a sérült oszlopot terelőkúpokkal körbezárták, végül átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek.
Két személygépkocsi ütközött a 3834-es úton, Nyíregyházánál. Az autókat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították.
Árokba csapódott egy személygépkocsi a 4113-as úton, Jándnál. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.
Egy tiszakóródi ház konyhájában a tulajdonos nem tudta elzárni a PB gázpalackot. Azt a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók zárták el.
Szombat reggel berendezési tárgyak égtek egy családi házban Tiszavasváriban. A helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd átszellőztették a szobát. Az épület lakható maradt.
Nyíregyházánál, a 338-as elkerülő útnál háromszáz, Gyüre külterületén ötszáz négyzetméteren égett avar, a máriapócsi Kossuth utcában ötven négyzetméteren lángolt összehordott szemét. A tüzeket a nyíregyházi, vásárosnaményi és nyírbátori tűzoltók oltották el.
Több méter mély vízelvezető árokba esett egy ember a nyíregyházi Rákóczi úton. Szombat délelőtt a helyi hivatásos tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentőknek.
Kistehergépjármű és személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton, Téglásnál. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.
Árokba sodródott, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi Nyírcsaholynál, a 4918-as úton. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.
A vásárosnaményi önkormányzati és a csarodai önkéntes tűzoltók úttestre dőlt fát távolítottak el a 4122-es útról, Gelénes térségében.
Vasárnap árokba csúszott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerszelvényénél, Mérk térségében. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.
Árokba csúszott, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap délután a 4911-es úton, Nagykálló közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, majd kerekeire állították az autót. Személyi sérülés nem történt.
Úttestre dőlt nagy méretű fát távolítottak el motoros láncfűrésszel a mátészalkai hivatásos tűzoltók tegnap este Őr közelében, a 4917-es útról.
Negyven négyzetméteren égett avar, száraz fű tegnap Mátészalkán, a Blau tagnál. A helyi hivatásos tűzoltók egy gyorssugárral oltották el a szabadtéri tüzet.
–írta a katasztrófavédelem
Baleset
- Baleset bénítja a 4-es főutat – robbanásveszély áll fenn a kifolyt üzemanyag miatt (fotók)
- Éjszakai baleset az M3-ason – két autó ütközött a Nyíregyháza felé vezető oldalon
- Baleset történt éjjel: kerítésbe csapódott egy autó Nagycserkesznél
- Durva ütközés a Sóstói úton – autóalkatrészek szóródtak szét (fotók)
Baleset bénítja a 4-es főutat – robbanásveszély áll fenn a kifolyt üzemanyag miatt (fotók)
Idős nőt húztak ki a mély árokból Nyíregyházán – a járókelők hallották meg a segélykiáltását (videó)
Két vonat ma el sem indul, hiába is várnak ezekre a szabolcsiak