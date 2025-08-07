A sziréna nem véletlen szólt, a tűzoltóknak többször is be kellett avatkozniuk

Sebességmérő elektromos szekrényében égtek berendezések Tiszanagyfalunál, a 38-as főúton. A nyíregyházi hivatásos és a rakamazi önkéntes tűzoltók porral oltóval a tüzet eloltották, majd a területet körbe szalagozták. A berendezést üzemeltető szolgáltató helyre állította a meghibásodást.

Szerdán rengeteg helyre riasztották a tűzoltókat

Illusztráció: katasztrófavédelem

Több helyen is akadt dolguk a tűzoltóknak szerdán

Akácos aljnövényzete égett ötszáz négyzetméteren Nagyhalászban, a Poklondostanyán. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók gyorssugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Egy harmadik emeleti lakás erkélyére zárta ki magát egy bocskai utcai lakó Nyíregyházán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével a nyitott tetőtéri ablakon keresztül jutottak be a lakásba és kinyitották az erkélyajtót. Nem sérült meg senki.