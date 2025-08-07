54 perce
A sziréna nem véletlen szólt, a tűzoltóknak többször is be kellett avatkozniuk
Eseménydús volt a szerda. Több helyen is akadt dolguk a tűzoltóknak, akik különböző tűzesetekhez és balesetekhez vonultak ki.
Sebességmérő elektromos szekrényében égtek berendezések Tiszanagyfalunál, a 38-as főúton. A nyíregyházi hivatásos és a rakamazi önkéntes tűzoltók porral oltóval a tüzet eloltották, majd a területet körbe szalagozták. A berendezést üzemeltető szolgáltató helyre állította a meghibásodást.
Több helyen is akadt dolguk a tűzoltóknak szerdán
Akácos aljnövényzete égett ötszáz négyzetméteren Nagyhalászban, a Poklondostanyán. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók gyorssugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Egy harmadik emeleti lakás erkélyére zárta ki magát egy bocskai utcai lakó Nyíregyházán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével a nyitott tetőtéri ablakon keresztül jutottak be a lakásba és kinyitották az erkélyajtót. Nem sérült meg senki.
A 70 éves néni egy mozdulattal leállította a forgalmat a Bocskai utcán
Két személyautó ütközött össze Bujon, a Rákóczi utcán. A helyszínen az ibrányi önkormányzati tűzoltók ez egyik autó utasát a mentők közreműködésével emelték ki a járműből. Őt súlyos sérüléssel szállították kórházba. A másik autó két utasából egy könnyű sérültet szállítottak kórházba. A rendőrségi helyszínelést követően a tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették.
Szentségtelen állapotok a szent helyen – Rendőrök is érkeztek a buji templomhoz!
Nagycserkeszen, Tamásbokornál egy személygépkocsi kerítésnek ütközött. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelést követően a közúti akadályt megszüntették.
–írta a katasztrófavédelem
Figyelem, veszélyes élelmiszer! Hányást és hasmenést is okozhat, már a hatóság is vizsgálja!
Súlyos, mi vár a Nyíregyházán parkoló bontószökevényekre: úgy viszik el a kocsid, hogy még te fizetsz érte
