Figyelmeztet a város: tucatnyi utcát zárnak le Nyíregyházán!

Útlezárásra figyelmeztet Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata: 2025. augusztus 14–15-én immár hatodik alkalommal rendezik meg városunkban a One Belt One Road Nations' Cup Hungary Országúti Ifjúsági Világkupa nemzetközi kerékpárversenyt. A program részeként augusztus 15-én (pénteken) 16:30 és 19:30 között teljes útlezárás lesz érvényben a belváros több pontján, amely a közlekedést és a parkolást is jelentősen érinti.

Augusztus 15-én útlezárásokra kell számítani Nyíregyháza belvárosában

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az útlezárással érintett szakaszok 2025. augusztus 15-én (pénteken):

Luther utca, Zrínyi Ilona utca és Bercsényi utca (a Kossuth tér felőli oldalon)

Bethlen Gábor utca (a Bercsényi utca és az Egyház utca közötti szakaszon)

Egyház utca (Kossuth tér felőli oldala)

Vay Ádám krt. (a Kossuth L. utca és a Dózsa Gy. utca között, a Kossuth tér felőli szakaszon)

Vay Ádám krt. (a Hunyadi út és a Dózsa Gy. utca között, mindkét oldalon)

Dózsa György utca teljes szakasza

Ferenc krt. (a Hunyadi utca és a Dózsa Gy. utca közötti szakasz, a belváros felőli oldalon)

Hunyadi utca teljes szakasza

Bocskai utca (a Hunyadi utcától a Kossuth tér felé eső szakasz)

Szabadság tér (Megyei Könyvtárat érintő része és a Samassa József tér Római templom mögötti szakasza)

Nagy Imre tér (Dózsa Gy. u. sétáló utcai szakasza és a Kossuth tér)

Útlezárás miatt módosul a belvárosi parkolási rend is:

A Móricz Zsigmond Könyvtár előtti és melletti, valamint a társszékesegyház mögötti parkolók lezárásra kerülnek.

A Szabadság téren parkoló járművek a Bujtos utca irányába hagyhatják el a területet.

A Hősök teréről és a Nagy Imre térről való kihajtás a Bercsényi utca felé csak szakaszosan és korlátozottan lesz lehetséges 16:30 és 19:30 között.

Az Egyház utcai parkoló változatlanul használható.

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében a szervezők türelmet és megértést kérnek az arra közlekedőktől.