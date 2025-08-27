Vérfürdő Mátészalkán: előkerült a konyhakés, ezt művelte élettársával az idős asszony!

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett élettársak, azonban italozó életmódjuk miatt gyakoriak köztük a veszekedések, kiabálások. 2025. augusztus 23-án a kora esti órákban mindketten ittas állapotban voltak, amikor vita alakult ki közöttük mátészalkai lakásukban. A szóváltás során a nyugdíjas korú asszony egy konyhakéssel a bal mellkasán megszúrta a férfit. A sértett ezt követően elvette a kést az asszonytól, majd átment a szomszédba, ahol segítséget kért és értesítették a mentőket – tette közzé Nyíregyházi Törvényszék annak apropóján, hogy vérfürdő volt Mátészalkán.

Vérfürdő Mátészalkán Forrás: Illusztráció / getty images

Vérfürdő: kezdeti szakaszban van a nyomozás



A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett, azonban tekintettel az elkövetés eszközére és a sérült testtájékra, a gyanúsított szándéka - a nyomozóhatóság szerint - a sértett életének kioltására irányult.

A nyomozás kezdeti szakban van. Bár a gyanúsított büntetlen előéletű, figyelemmel a gyanúsított és a sértett közeli, de viharos kapcsolatára a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén megkísérelné befolyásolni a sértettet az eljárás során, ezzel megnehezítve a bizonyítást, esetleg sérelmére újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be - tájékoztatta portálunkat dr. Szim-Resán Dalma, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.