augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

21°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törvényszék

2 órája

Vérfürdő Mátészalkán: előkerült a konyhakés, ezt művelte élettársával az idős asszony!

Címkék#vita#élettársak#asszony

Emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás. Vérfürdő Mátészalkán: a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója augusztus 26-án elrendelte H.F-né gyanúsított letartóztatását, egy hónap időtartamra.

Szon.hu
Vérfürdő Mátészalkán: előkerült a konyhakés, ezt művelte élettársával az idős asszony!

Forrás: illusztráció / getty images

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett élettársak, azonban italozó életmódjuk miatt gyakoriak köztük a veszekedések, kiabálások. 2025. augusztus 23-án a kora esti órákban mindketten ittas állapotban voltak, amikor vita alakult ki közöttük mátészalkai lakásukban. A szóváltás során a nyugdíjas korú asszony egy konyhakéssel a bal mellkasán megszúrta a férfit. A sértett ezt követően elvette a kést az asszonytól, majd átment a szomszédba, ahol segítséget kért és értesítették a mentőket – tette közzé  Nyíregyházi Törvényszék annak apropóján, hogy vérfürdő volt Mátészalkán.

vérfürdő Mátészalka törvényszék
Vérfürdő Mátészalkán Forrás: Illusztráció / getty images

Vérfürdő: kezdeti szakaszban van a nyomozás


A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett, azonban tekintettel az elkövetés eszközére és a sérült testtájékra, a gyanúsított szándéka - a nyomozóhatóság szerint - a sértett életének kioltására irányult.

A nyomozás kezdeti szakban van. Bár a gyanúsított büntetlen előéletű, figyelemmel a gyanúsított és a sértett közeli, de viharos kapcsolatára a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén megkísérelné befolyásolni a sértettet az eljárás során, ezzel megnehezítve a bizonyítást, esetleg sérelmére újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be - tájékoztatta portálunkat dr. Szim-Resán Dalma, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu