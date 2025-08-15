augusztus 15., péntek

baleset

41 perce

Vészhelyzet Kőlaposnál: súlyos ütközés a főúton, mentők érkeztek a helyszínre! (fotókkal)

Karambol a 4-es főúton Kőlaposnál.

Szon.hu
Vészhelyzet Kőlaposnál: súlyos ütközés a főúton, mentők érkeztek a helyszínre! (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

Pénteken kora délután két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kőlapos közelében. A baleset következtében a mentők két embert kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál

Fotók: Bordás Béla

 

