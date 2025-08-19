augusztus 19., kedd

Katasztrófavédelem

2 órája

Villanyoszlopnak ütközött egy kamion, az oszlop megdőlt, a vezetékek leszakadtak

Leszakadt villanyvezeték, megdőlt oszlop. Villanyoszlopnak ütközött egy kamion Nyíregyháza-Benkőbokornál.

Szon.hu

Villanyoszlopnak ütközött tegnap délelőtt egy kamion Nyíregyháza-Benkőbokornál. Az oszlop megdőlt, a vezetékek leszakadtak, a tehergépjármű elhajtott. A helyi hivatásos tűzoltók biztosították a helyszínt, majd átadták a rendőröknek és az áramszolgáltató szakembereinek. 

Villanyoszlopnak ütközött egy kamion, tűz, tűzoltók
Villanyoszlopnak ütközött egy kamion, az oszlop megdőlt, a vezetékek leszakadtak
Forrás: illusztráció / shutterstock

Több Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helyszínen keletkezett tegnap szabadtéri tűz. Tuzsér és Komoró között, a vasúti töltés mellett hatszáz négyzetméteren égett az avar. Kéken, egy Bartók Béla utcai lakóház kertjében kétszáz, Nagycserkesz-Markóbokornál százötven négyzetméteren lángolt száraz fű és gaz. A helyszíneken a kisvárdai, záhonyi, nyíregyházi hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók oltották el a tüzeket.

Két személygépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Mérleg utcában. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt. 

Letört egy családi ház gázbekötésének zárószerelvénye tegnap délután Bökönyben, a Zene utcában. A helyi önkéntes és a szakolyi önkormányzati tűzoltók a gázszivárgást kéziszerszámokkal mérsékelték és ötven méteres körzetben a területet lezárták, elzárkózást rendeltek el. Az intézkedés öt ingatlant, tizennégy embert érintett, amíg a gázszolgáltató szakemberei el nem zárták a gázt. Személyi sérülés nem történt.

Teljes útzárat képező fát távolítottak el motoros láncfűrésszel az ibrányi önkormányzati tűzoltók tegnap délelőtt Tiszabercelen, a Bessenyei utca elején –olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

