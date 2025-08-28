2 órája
Részegen, vita közben majdnem halálra késelte élettársát – italozás közben történt a támadás
Részegen, vita közben majdnem halálra késelte élettársát egy nyugdíjas asszony Mátészalkán. A kést az áldozat kivette a mellkasából, és átszaladt a szomszédba segítségért.
Vita közben majdnem halálra késelte élettársát
Egy mátészalkai házban fajult el egy családi veszekedés a napokban. Aminek majdnem tragédia lett a vége. Egy részeg nyugdíjaspár annyira összeveszett, hogy az asszony kis híján halálra szúrta élettársát. Egy férfi adta ki albérletbe a házát, akik szerint naponta ittak és veszekedtek. Egy újabb italozás közben történt a támadás. Az asszony a vita hevében, felkapott egy kést, amit beledöfött a férfi mellkasába.
Az áldozatnak volt még annyi lélekjelenléte, hogy kivette a kést a mellkasából, majd átrohant véresen a szomszédba segítséget kérni. Mentőt hívtak hozzá, az mentette meg az életét. A nyugdíjast azonnal meg kellett műteni, a Tények információja szerint, már jobban van. Azóta is a debreceni kórházban ápolják. A nőt a helyszínen elfogták a rendőrök, a bíróság letartóztatta, de a támadó fellebbezett. Azzal védekezik, hogy az élettársa bántalmazta, ezért szúrt.
