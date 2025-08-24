Harminc éve halt meg egy hatéves nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg

Harminc évvel ezelőtt szörnyű tragédia rázta meg az országot: augusztus 11-én vonatdobálás áldozata lett egy 6 éves nyíregyházi kisfiú. A rendőrség soha nem találta meg az elkövető(ket).

A vonatdobálás 1995. augusztus 11-én halálos áldozatot követelt: meghalt a nyíregyházi kisfiú

Fotó: Kelet-Magyarország archívuma

A vonatdobálás áldozata lett a kisfiú

Ahogy azt annak idején lapunkban megírtuk: Mencsik Attila a nagymamájával Nyíregyházáról rokonlátogatásra indult. Budapesten átszálltak egy másik vonatra. Budaörs után a kisfiú odaállt a nagymamája ölébe, mert meg akarta neki mutatni, hol fáj a lába.

Közben nézte a tájat, csak a homloka ért az alig lehúzott vonatablak fölé. A kupé utasai csattanást hallottak, a gyerek pedig annyit mondott: jaj! Összeesett, a fejéből ömlött a vér.

A vonat megállt, de senki sem volt, aki segíteni tudott volna. A nagymama visszavitte a gyereket a pályaudvarra. Ötször élesztették újra, a szíve mindannyiszor dobogni kezdett, de az agya már halott volt. Az édesapa lapunknak akkor azt mondta: nincs igazság, ha ezért a tettért senki sem fog meglakolni. A család összetört: volt egy segítőkész, eleven, a Kelet-Magyarország szépségversenyét megnyert gyermekük, aki imádta a vonatokat, a motort. „Mielőtt elindult, a nyulait és a virágát anyukájára bízta. Most már mindörökre” – írtuk 30 évvel ezelőtt.

Hiába keresték a követ

Stumpf Ferenc százados, a BRFK Életvédelmi Osztálya 1. számú gyilkossági csoportjának munkatársa lapunknak elmondta: a Semmelweis Orvostudományi Egyetem igazságügyi orvosszakértője azt állapította meg, hogy a kisfiú halálát valamilyen kemény tárgy okozta, ám ezt nem találták meg. Az biztos, hogy a gyerek nem hajolt ki, a homloka és az orra volt a lehúzott ablak fölött.

A tragikus hétvégén tizenöt esetben érkezett dobálókról szóló bejelentés csak az érintett vonalszakaszról – a balesetig évente átlagosan 380 esetet regisztráltak –, a százados és kollégái a tragédia után több mint százötven kiskorút és felnőttet hallgattak ki.

A BRFK felhívást bocsátott ki, melyben a lakosság segítségét kérte – mindhiába. A kisfiút augusztus 22-én temették el, később Takács Miklós fafaragó és több civil szervezet kopjafát állított fel Atika emlékére a budaörsi vasútállomáson.