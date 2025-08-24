augusztus 24., vasárnap

Pótolhatatlan veszteség

47 perce

Harminc éve halt meg egy nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg

Harminc évvel ezelőtt tragikus körülmények között vesztette életét egy 6 éves nyíregyházi kisfiú, Mencsik Attila. A rendőrség soha nem találta meg a vonatdobálás elkövetőjét.

Munkatársunktól
Harminc éve halt meg egy nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg

Az 1990-es évek elején-közepén évente több száz vonatdobálást jelentettek

Fotó: MÁV

Harminc évvel ezelőtt szörnyű tragédia rázta meg az országot: augusztus 11-én vonatdobálás áldozata lett egy 6 éves nyíregyházi kisfiú. A rendőrség soha nem találta meg az elkövető(ket). 

A vonatdobálás 1995. augusztus 11-én halálos áldozatot követelt
A vonatdobálás 1995. augusztus 11-én halálos áldozatot követelt: meghalt a nyíregyházi kisfiú
Fotó: Kelet-Magyarország archívuma

A vonatdobálás áldozata lett a kisfiú

Ahogy azt annak idején lapunkban megírtuk: Mencsik Attila a nagymamájával Nyíregyházáról rokonlátogatásra indult. Budapesten átszálltak egy másik vonatra. Budaörs után a kisfiú odaállt a nagymamája ölébe, mert meg akarta neki mutatni, hol fáj a lába. 

Közben nézte a tájat, csak a homloka ért az alig lehúzott vonatablak fölé. A kupé utasai csattanást hallottak, a gyerek pedig annyit mondott: jaj! Összeesett, a fejéből ömlött a vér. 

A vonat megállt, de senki sem volt, aki segíteni tudott volna. A nagymama visszavitte a gyereket a pályaudvarra. Ötször élesztették újra, a szíve mindannyiszor dobogni kezdett, de az agya már halott volt. Az édesapa lapunknak akkor azt mondta: nincs igazság, ha ezért a tettért senki sem fog meglakolni. A család összetört: volt egy segítőkész, eleven, a Kelet-Magyarország szépségversenyét megnyert gyermekük, aki imádta a vonatokat, a motort. „Mielőtt elindult, a nyulait és a virágát anyukájára bízta. Most már mindörökre” – írtuk 30 évvel ezelőtt. 

Hiába keresték a követ

Stumpf Ferenc százados, a BRFK Életvédelmi Osztálya 1. számú gyilkossági csoportjának munkatársa lapunknak elmondta: a Semmelweis Orvostudományi Egyetem igazságügyi orvosszakértője azt állapította meg, hogy a kisfiú halálát valamilyen kemény tárgy okozta, ám ezt nem találták meg. Az biztos, hogy a gyerek nem hajolt ki, a homloka és az orra volt a lehúzott ablak fölött. 

A tragikus hétvégén tizenöt esetben érkezett dobálókról szóló bejelentés csak az érintett vonalszakaszról – a balesetig évente átlagosan 380 esetet regisztráltak –, a százados és kollégái a tragédia után több mint százötven kiskorút és felnőttet hallgattak ki. 

A BRFK felhívást bocsátott ki, melyben a lakosság segítségét kérte – mindhiába. A kisfiút augusztus 22-én temették el, később Takács Miklós fafaragó és több civil szervezet kopjafát állított fel Atika emlékére a budaörsi vasútállomáson. 

Nem találták meg az elkövető(ket)t

A rendőrök a nyomozást hét hónappal később lezárták: nem találták meg a halálos vonatdobálás elkövetőjét. 1997 novemberében az Új Kelet megírta, hogy a nyíregyházi bíróság harminc százalékban a MÁV-ot, hetvenben pedig a kő elhajítóját tette felelőssé a tragédiáért. A nem jogerős ítélet szerint a vasúttársaság nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ezeket a baleseteket megelőzze. Az ítélet 1998 áprilisában lett jogerős: a Legfelsőbb Bíróság elmarasztalta a MÁV-ot, és több mint 3 millió forint kártérítésre kötelezte. Ám nincs az az ítélet, ami a család gyászát enyhíteni tudta volna. 

 

 

