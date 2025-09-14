szeptember 9., kedd

Szörnyű

3 órája

Ez az ügy egyre borzasztóbb: kiderült, miért menekülhetett valójában a nyíregyházi vonatból kiugró kisfiú – videó

Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre. Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból

Szon.hu

Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból: Kiugrott a mozgó vonat ablakából egy tízéves kisfiú Taktaharkány közelében. Úgy tudjuk, a gyerek állami gondozásból szökött meg és haza akart menni, valószínűleg megijedt, amikor meglátta a kalauzt, ezért ugrott ki. Koponya-sérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból
Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból
Forrás: MW/ archív

Mentőhelikopter várakozott a Taktaharkányi vasútállomás közelében. Egy tíz éves fiúért jött, aki kiugrott a mozgó vonatból. Egy szemtanú, végig közvetítette a mentést egy közösségi oldalon. 
Már stabilizálták az állapotát. Egy gyerek kiugrott, tizenegy éves gyerek a vonatból, mert a kalauz, meg a biztonsági őr üldözték. Állítólag nem volt jegye a gyereknek.
A Tények tudomása szerint a gyerek állami gondozásban él, de már többször megszökött onnan. Valószínűleg ma is ez történhetett, ezért kezdett menekülni amikor meglátta a vasutasokat egyenruhában.


A Tények stábjának a nagyapja nyilatkozott, melyet az alábbi linkre kattintva nézhet meg.

 

