3 órája
Ez az ügy egyre borzasztóbb: kiderült, miért menekülhetett valójában a nyíregyházi vonatból kiugró kisfiú – videó
Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre. Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból
Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból: Kiugrott a mozgó vonat ablakából egy tízéves kisfiú Taktaharkány közelében. Úgy tudjuk, a gyerek állami gondozásból szökött meg és haza akart menni, valószínűleg megijedt, amikor meglátta a kalauzt, ezért ugrott ki. Koponya-sérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Mentőhelikopter várakozott a Taktaharkányi vasútállomás közelében. Egy tíz éves fiúért jött, aki kiugrott a mozgó vonatból. Egy szemtanú, végig közvetítette a mentést egy közösségi oldalon.
Már stabilizálták az állapotát. Egy gyerek kiugrott, tizenegy éves gyerek a vonatból, mert a kalauz, meg a biztonsági őr üldözték. Állítólag nem volt jegye a gyereknek.
A Tények tudomása szerint a gyerek állami gondozásban él, de már többször megszökött onnan. Valószínűleg ma is ez történhetett, ezért kezdett menekülni amikor meglátta a vasutasokat egyenruhában.
14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről
A Tények stábjának a nagyapja nyilatkozott, melyet az alábbi linkre kattintva nézhet meg.
Nagy erejű ütközés Nyíregyházán! Két személyt kórházba kellett szállítani (fotók)
Belvárosi baleset: kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán – mentő is érkezett a helyszínre (fotók)