Ez az ügy egyre borzasztóbb: kiderült, miért menekülhetett valójában a nyíregyházi vonatból kiugró kisfiú – videó

Egy 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból: Kiugrott a mozgó vonat ablakából egy tízéves kisfiú Taktaharkány közelében. Úgy tudjuk, a gyerek állami gondozásból szökött meg és haza akart menni, valószínűleg megijedt, amikor meglátta a kalauzt, ezért ugrott ki. Koponya-sérülésekkel, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Mentőhelikopter várakozott a Taktaharkányi vasútállomás közelében. Egy tíz éves fiúért jött, aki kiugrott a mozgó vonatból. Egy szemtanú, végig közvetítette a mentést egy közösségi oldalon.

Már stabilizálták az állapotát. Egy gyerek kiugrott, tizenegy éves gyerek a vonatból, mert a kalauz, meg a biztonsági őr üldözték. Állítólag nem volt jegye a gyereknek.

A Tények tudomása szerint a gyerek állami gondozásban él, de már többször megszökött onnan. Valószínűleg ma is ez történhetett, ezért kezdett menekülni amikor meglátta a vasutasokat egyenruhában.