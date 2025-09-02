szeptember 5., péntek

Bajba jutott!

1 órája

2 éves kisgyerek miatt vonultak Kisvárdán – senki sem számított erre!

Ez történt tegnap a vármegyében!

Szon.hu
2 éves kisgyerek miatt vonultak Kisvárdán – senki sem számított erre!

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Bezárta magát földszinti, társasházi lakásukba egy két éves gyermek tegnap reggel Kisvárdán, a Tompos utcában. A helyi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével jutottak fel az erkélyre, majd kinyitották a lakás ajtaját. A gyermek nem sérült meg.

 Árokba hajtott egy személygépkocsi tegnap délután a 4115-ös út 3-as kilométerszelvényének közelében, Zsurk térségében. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

 Istállóra dőlt fát távolítottak el tegnap Tiszaeszlár külterületén a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók.

 Izzott egy odvas fa belseje tegnap este Kisvarsányban, a Széchenyi utcában. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral szüntették meg a parázslást.

 

