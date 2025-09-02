2 éves kisgyerek miatt vonultak Kisvárdán – senki sem számított erre!

Bezárta magát földszinti, társasházi lakásukba egy két éves gyermek tegnap reggel Kisvárdán, a Tompos utcában. A helyi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével jutottak fel az erkélyre, majd kinyitották a lakás ajtaját. A gyermek nem sérült meg.

Árokba hajtott egy személygépkocsi tegnap délután a 4115-ös út 3-as kilométerszelvényének közelében, Zsurk térségében. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

Istállóra dőlt fát távolítottak el tegnap Tiszaeszlár külterületén a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók.

Izzott egy odvas fa belseje tegnap este Kisvarsányban, a Széchenyi utcában. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók egy gyorssugárral szüntették meg a parázslást.