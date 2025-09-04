szeptember 9., kedd

Baleset

2 órája

Baleset a 4-es főúton – Rendőrök intézkedtek a helyszínen

Baleset történt ma délelőtt Császárszállás külterületén. A baleset helyszínén rendőrök intézkedtek.

Szon.hu
Baleset a 4-es főúton – Rendőrök intézkedtek a helyszínen

Baleset a 4-es főúton

Fotó: Bordás Béla

Két személygépkocsi ütközött ma délelőtt a 4-es főúton. A baleset Császárszállás külterületén történt. A helyszínre rendőrök érkeztek, és intézkedtek a balesettel kapcsolatban – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla,  a város gondnoka.

Baleset a 4-es főúton

Fotók: Bordás Béla

 

 

