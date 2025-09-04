Baleset a 4-es főúton – Rendőrök intézkedtek a helyszínen

Két személygépkocsi ütközött ma délelőtt a 4-es főúton. A baleset Császárszállás külterületén történt. A helyszínre rendőrök érkeztek, és intézkedtek a balesettel kapcsolatban – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

