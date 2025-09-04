Baleset
2 órája
Baleset a 4-es főúton – Rendőrök intézkedtek a helyszínen
Baleset történt ma délelőtt Császárszállás külterületén. A baleset helyszínén rendőrök intézkedtek.
Baleset a 4-es főúton
Fotó: Bordás Béla
Két személygépkocsi ütközött ma délelőtt a 4-es főúton. A baleset Császárszállás külterületén történt. A helyszínre rendőrök érkeztek, és intézkedtek a balesettel kapcsolatban – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Baleset a 4-es főútonFotók: Bordás Béla
