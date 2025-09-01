Baleset
2 órája
Alig csengettek be, már egy csúnya baleset Nyíregyházán: rolleres diákkal ütközött az autó (fotókkal)
Iskola helyett kórház: rolleres diák sérült meg a reggeli csúcsban.
Fotó: Bordás Béla
Hétfő reggel fél nyolckor egy kanyarodó személygépkocsi és egy rolleres ütközött össze Nyíregyházán, az Eperjes utca és a Lengyel utca csomópontjában. A 16 éves fiú könnyű sérülést szenvedett, a mentők megfigyelésre kórházba vitték. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok.
Rolleres baleset NyíregyházánFotók: Bordás Béla
