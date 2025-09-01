szeptember 1., hétfő

Baleset

21 perce

Alig csengettek be, már egy csúnya baleset Nyíregyházán: rolleres diákkal ütközött az autó (fotókkal)

Iskola helyett kórház: rolleres diák sérült meg a reggeli csúcsban.

Szon.hu
Alig csengettek be, már egy csúnya baleset Nyíregyházán: rolleres diákkal ütközött az autó (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

Hétfő reggel fél nyolckor egy kanyarodó személygépkocsi és egy rolleres ütközött össze Nyíregyházán, az Eperjes utca és a Lengyel utca csomópontjában. A 16 éves fiú könnyű sérülést szenvedett, a mentők megfigyelésre kórházba vitték. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok.   

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

 

