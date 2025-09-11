szeptember 11., csütörtök

Baleset

2 órája

Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton – félpályás lezárás van érvényben!

Címkék#Virányos#Tiszanagyfalu#baleset#árokba sodródott

A 38-as főút 18-as kilométeréhez riasztották a tűzoltókat. Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton!

Szon.hu

Árokba csapódott egy autó: lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között. 

Árokba csapódott egy autó Tiszanagyfalu és Virányos között
Árokba csapódott egy autó Tiszanagyfalu és Virányos között
Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Árokba csapódott egy autó – hárman utaztak a járműben

Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentő is érkezett. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni. írta a katasztrófavédelem

Baleset

A dosszié további cikkei
