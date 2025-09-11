Baleset
2 órája
Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton – félpályás lezárás van érvényben!
A 38-as főút 18-as kilométeréhez riasztották a tűzoltókat. Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton!
Árokba csapódott egy autó: lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között.
Árokba csapódott egy autó – hárman utaztak a járműben
Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentő is érkezett. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni. –írta a katasztrófavédelem
