Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton – félpályás lezárás van érvényben!

Árokba csapódott egy autó: lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentő is érkezett. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán félpályán lehet közlekedni. –írta a katasztrófavédelem

