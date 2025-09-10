Baleset
Árokba csapódott egy autó a 4918-as úton – félpályás úrzár van érvényben!
Egy autó letért az útról Mérk külterületén, a 4918-as út 16-os kilométerénél. A jármű árokba csapódott, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Árokba csapódott egy személyautó: letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél, Mérk külterületén.
Árokba csapódott egy személygépkocsi: félpályás útzár van érvényben
A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. –írta a katasztrófavédelem
