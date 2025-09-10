Árokba csapódott egy autó a 4918-as úton – félpályás úrzár van érvényben!

Árokba csapódott egy személyautó: letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél, Mérk külterületén.

Árokba csapódott egy személygépkocsi Mérk közelében

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Árokba csapódott egy személygépkocsi: félpályás útzár van érvényben

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. –írta a katasztrófavédelem

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!