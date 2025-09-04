2 órája
Árokba hajtott egy autó Szabolcsban – Félpályán halad a forgalom.
Árokba hajtott egy autó Szabolcsban a 4115-ös úton.
Forrás: Illusztráció: Szon.hu
Baleset: árokba hajtott egy autó Szabolcsban: Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 4115-ös út 3-as kilométerénél, Zsurknál. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Ajánljuk még:
Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt
Teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület. Halálos tűzeset történt. Halálos tűz: szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg.
Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt
Nagy volt a riadalom Újfehértó Főterén (fotókkal)
Két személygépkocsi ütközött össze szerdán este Újfehértón, a Főtéren. A hangok ijesztőek voltak: a nagy erejű ütközésben szerencsére komolyabb személyi sérülés nem történt, csupán megfigyelésre szállítottak kórházba egy gyermeket és egy felnőttet. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős.
Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)
Sajnos egyetlen hónap sem múlik el balesetek nélkül – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén is rengeteg szerencsétlenség történt az utakon Augusztusban. Akadtak egészen súlyos esetek is, sőt még a városban sem volt ritka a rolleresek bukása. Ezekből válogattuk most össze a legbeszédesebb képsorozatokat!
Az augusztus még el se kezdődött, amikor Piricsén egy 42 éves, háromgyerekes édesapa vesztette életét egy nagy erejű ütközés után.
Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetrőlFotók: Sipeki Péter
Kiderült, ki a nyíregyházi autófeltörő – sorozatban csapott le a vármegyeszékhelyen
Emberölés és szexuális erőszak – Életfogytiglant is kaphat a gyerekgyilkos