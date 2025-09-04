szeptember 4., csütörtök

Baleset

2 órája

Árokba hajtott egy autó Szabolcsban – Félpályán halad a forgalom.

Árokba hajtott egy autó Szabolcsban a 4115-ös úton.

Árokba hajtott egy autó Szabolcsban – Félpályán halad a forgalom.

Baleset: árokba hajtott egy autó Szabolcsban: Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 4115-ös út 3-as kilométerénél, Zsurknál. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Tragédia Szabolcs szélénél: kigyulladt az egykori vendéglátóhely, egy ember meghalt

Teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület. Halálos tűzeset történt. Halálos tűz: szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. 

Nagy volt a riadalom Újfehértó Főterén (fotókkal)

Két személygépkocsi ütközött össze szerdán este Újfehértón, a Főtéren. A hangok ijesztőek voltak: a nagy erejű ütközésben szerencsére komolyabb személyi sérülés nem történt, csupán megfigyelésre szállítottak kórházba egy gyermeket és egy felnőttet. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős.

Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)

Sajnos egyetlen hónap sem múlik el balesetek nélkül – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén is rengeteg szerencsétlenség történt az utakon Augusztusban. Akadtak egészen súlyos esetek is, sőt még a városban sem volt ritka a rolleresek bukása. Ezekből válogattuk most össze a legbeszédesebb képsorozatokat!

Az augusztus még el se kezdődött, amikor Piricsén egy 42 éves, háromgyerekes édesapa vesztette életét egy nagy erejű ütközés után.

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

