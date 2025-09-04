Árokba hajtott egy autó Szabolcsban – Félpályán halad a forgalom.

Baleset: árokba hajtott egy autó Szabolcsban: Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 4115-ös út 3-as kilométerénél, Zsurknál. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

