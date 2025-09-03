szeptember 3., szerda

Véres nyáralkony

1 órája

Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)

Címkék#balesetek#főút#személyautó

Sajnos egyetlen hónap sem múlik el balesetek nélkül – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén is rengeteg szerencsétlenség történt az utakon Augusztusban.

Szon.hu
Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)

Forrás: Bozsó Katalin / Sipeki Péter / Bordás Béla / Bodnárné Varga Éva

Akadtak egészen súlyos esetek, de kisebbek is, sőt még a városban sem volt ritka a rolleresek bukása. Ezekből válogattuk most össze a legbeszédesebb képsorozatokat!

Katt a képekre a galériáért!

Az augusztus még el se kezdődött, amikor Piricsén egy 42 éves, háromgyerekes édesapa vesztette életét egy nagy erejű ütközés után.

Szörnyű motorosbaleset Piricsén: helyszíni fotók

Fotók: Csáki Alexandra

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

Augusztus 2-án közlekedési baleset történt Nyíregyházán: egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a Tüzér utcán. A baleset következtében az oszlop megrongálódott, de a gépjármű vezetője a történteket nem jelentette, és a helyszínt elhagyta.

Villanyoszlopnak ütközött Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Augusztus 4-én elgázoltak a zebrán egy biciklis kisfiút Nyíregyházán, az Inczédy sor–Bocskai utcai csomópontban. A 13 éves gyermek a gyalogátkelőn ment át, amikor egy arra közlekedő személygépkocsi nem tudott időben megállni és elütötte.  

Gyereket gázoltak Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Augusztus 7-én három autó ütközött össze csütörtökön délután. A hármas karambol Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán történt.

Hármas karambol Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Augusztus 8-án árokba hajtott egy személyautó a Jándot és Gulácsot összekötő, 4113-as út 43-as kilométerszelvényénél. A balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. 

Baleset Jánd és Gulács között

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Augusztus 8-án súlyos közúti baleset történt csütörtök este a 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között. Két személyautó ütközött frontálisan. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak.

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Augusztus 15-én Kőlaposnál történt csúnya baleset. Pénteken kora délután két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kőlapos közelében. A baleset következtében a mentők két embert kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál

Fotók: Bordás Béla

Augusztus 16-án brutális, frontális baleset történt Nyíregyházán. A Tiszavasvári úton a körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős, a helyszíni információk alapján hat sérültet láttak el a mentőegységek.

Brutális frontális baleset a Tiszavasvári úton

Fotók: Bordás Béla

Eddig nem látott helyszíni fotók a súlyos tiszavasvári balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Augusztus 22-én Nyíregyházán, a Család-Szegfű utcai csomópontban, a zebrán rolleres baleset történt. A körforgalomhoz érve egy személyautó vezetője későn vette észre a rollerrel közlekedő, 40 év körüli hölgyet és nekiütközött. 

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Augusztus 22-én két autó ütközött. Baleset történt Nyírturánál. Egy magyar és egy külföldi rendszámú autó ütközött össze az esőtől csúszós aszfalton pénteken 12 óra után.

Karambol történt Nyirturánál

Fotók: Sipeki Péter

Augusztus 24-én egy gyermek is megsérült: Két személygépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Rigó utca-Gém utca kereszteződésében. 

Karambol történt Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Augusztus 25-én dominóbaleset történt: pick-up és motoros ütközött hétfőn, késő este Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca végén. Több mentőegység, rendőr és tűzoltó tartózkodott a helyszínen.

Brutális motoros baleset Nyíregyházán

Fotók: Nagy Csaba

Augusztus 29-én Személygépkocsi ütközött egy elektromos kerékpárossal Nyíregyházán. A balesetben a súlyosan megsérült az elektromos kerékpárt vezető személy.

Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál

Fotók: Bordás Béla

Az augusztus halálos motoros balesettel zárult: 30-án a helyszíni információk szerint egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

Eddig nem látott fotók a Simai úti halálos motoros balesetről!

Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra

 

