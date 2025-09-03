Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)

Akadtak egészen súlyos esetek, de kisebbek is, sőt még a városban sem volt ritka a rolleresek bukása. Ezekből válogattuk most össze a legbeszédesebb képsorozatokat!

Katt a képekre a galériáért!

Az augusztus még el se kezdődött, amikor Piricsén egy 42 éves, háromgyerekes édesapa vesztette életét egy nagy erejű ütközés után.