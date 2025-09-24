szeptember 24., szerda

Torlódás

2 órája

Az M3-as felé indulna? Jobb, ha kétszer meggondolja

Címkék#M3#torlódás#sztráda

Túlterhelt a sztráda a szerda reggeli csúcsban. Az M3-as autópálya több szakaszán is lassan halad a forgalom.

Munkatársunktól

Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópálya Bag és Gödöllő közötti részén, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól, a közelben pedig a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – írta meg honlapján az Útinform.

Torlódnak az autók az M3-as autópályán
Illusztráció: MW-archív

M3: változott a forgalmi rend

A sztráda megyei szakaszán szeptember 15-én változás lépett életbe: az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben. 

Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható. 

 

