Az M3-as felé indulna? Jobb, ha kétszer meggondolja

Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópálya Bag és Gödöllő közötti részén, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól, a közelben pedig a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – írta meg honlapján az Útinform.

Torlódnak az autók az M3-as autópályán

Illusztráció: MW-archív

M3: változott a forgalmi rend

A sztráda megyei szakaszán szeptember 15-én változás lépett életbe: az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben.