1 órája
Az M3-as felé indulna? Jobb, ha kétszer meggondolja
Túlterhelt a sztráda a szerda reggeli csúcsban. Az M3-as autópálya több szakaszán is lassan halad a forgalom.
Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópálya Bag és Gödöllő közötti részén, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól, a közelben pedig a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – írta meg honlapján az Útinform.
M3: változott a forgalmi rend
A sztráda megyei szakaszán szeptember 15-én változás lépett életbe: az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát ideiglenesen forgalomba helyezték, 2x1 sávos forgalmi rendben.
M49-es: egy szakaszát már ideiglenesen forgalomba helyezték
Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.
