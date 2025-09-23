Néhány éve Nyíregyházán lépett fel az énekes, most tízezrek gyászolják

Elhunyt Bakacsi Béla táncdalénekes, zenei menedzser, a népszerű művész 83 évet élt – tudatta a Facebook-oldalán az énekes lánya.

Bakacsi Béla táncdalénekes 83 évet élt

Fotó: Facebook

Bakacsi Béla táncdalénekes volt, majd koncerteket szervezett

Bakacsi Béla nevét az első, 1961-ben meghirdetett „Ki mit tud?” kapcsán ismerte meg a közönség, hiszen a saját kategóriájában első helyezett lett. Népszerűségét mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy az 1966-os Táncdalfesztivál közönségdíjasa lett. A hetvenes években főleg külföldön kamatoztatta tehetségét, itthoni szólókarrierje hosszú időn át szünetelt. A rendszerváltás után megalapította az Akkord Kulturális Szolgáltató Irodát, koncertszervezéssel és menedzseléssel foglalkozott 2011-ig.

Együtt dolgozott többek között Komár Lászlóval, Zoránnal, Szigeti Ferenccel, Koncz Zsuzsával, Presser Gáborral és a Locomotiv GT-vel, a Fonográf együttessel, a V’Moto-Rockkal, a Hungáriával és az R-GO–val is.

Bakacsi Béla számos feldolgozást is énekelt: olyan dalokat ismerhettünk meg magyarul az előadásában, mint a mint a Quando-quando, O Sole Mio, Quando m'innamoro, a My Way vagy az Ave Maria. Az elmúlt években is gyakran színpadra lépett, 2021 decemberében a VOKE Vasutas Művelődési Házban adott koncertet.