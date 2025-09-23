szeptember 23., kedd

Gyász

46 perce

Néhány éve Nyíregyházán lépett fel az énekes, most tízezrek gyászolják

Címkék#Bakacsi Béla#táncdalénekes#elhunyt

Az elmúlt években is gyakran színpadra lépett, 2021 decemberében a VOKE Vasutas Művelődési Házban adott koncertet. Bakacsi Béla táncdalénekes 83 éves korában hunyt el.

Munkatársunktól
Néhány éve Nyíregyházán lépett fel az énekes, most tízezrek gyászolják

Elhunyt Bakacsi Béla táncdalénekes, zenei menedzser, a népszerű művész 83 évet élt – tudatta a Facebook-oldalán az énekes lánya. 

Bakacsi Béla táncdalénekes 83 évet élt
Bakacsi Béla táncdalénekes 83 évet élt
Fotó: Facebook

Bakacsi Béla táncdalénekes volt, majd koncerteket szervezett

Bakacsi Béla nevét az első, 1961-ben meghirdetett „Ki mit tud?” kapcsán ismerte meg a közönség, hiszen a saját kategóriájában első helyezett lett. Népszerűségét mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy az 1966-os Táncdalfesztivál közönségdíjasa lett. A hetvenes években főleg külföldön kamatoztatta tehetségét, itthoni szólókarrierje hosszú időn át szünetelt. A rendszerváltás után megalapította az Akkord Kulturális Szolgáltató Irodát, koncertszervezéssel és menedzseléssel foglalkozott 2011-ig.

Együtt dolgozott többek között Komár Lászlóval, Zoránnal, Szigeti Ferenccel, Koncz Zsuzsával, Presser Gáborral és a Locomotiv GT-vel, a Fonográf együttessel, a V’Moto-Rockkal, a Hungáriával és az R-GO–val is.

Bakacsi Béla számos feldolgozást is énekelt: olyan dalokat ismerhettünk meg magyarul az előadásában, mint a mint a Quando-quando, O Sole Mio, Quando m'innamoro, a My Way vagy az Ave Maria. Az elmúlt években is gyakran színpadra lépett, 2021 decemberében a VOKE Vasutas Művelődési Házban adott koncertet.

 

