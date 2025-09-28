Karambol
3 órája
Baleset a 38-ason! Mentők is a helyszínen, félpályás útzár! (fotók)
A tűzoltók feszítővágóval nyitották ki az egyik jármű ajtaját. Baleset történt Nyírteleknél.
Baleset történt a 38-as főúton. Összeütközött két gépkocsi a 27-es kilométerszelvényénél, Nyírtelek térségében.
Mentők is érkeztek a balesethez
Az egyik járműbe beszorult egy utas, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját. Az egységek emellett mindkét autót áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a munkálatokat félpályás útlezárás mellett végzik - közölte a katasztrófavédelem.
