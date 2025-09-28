szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Karambol

3 órája

Baleset a 38-ason! Mentők is a helyszínen, félpályás útzár! (fotók)

Címkék#karambol#Nyírtelek#baleset#útzár

A tűzoltók feszítővágóval nyitották ki az egyik jármű ajtaját. Baleset történt Nyírteleknél.

Szon.hu

Baleset történt a 38-as főúton. Összeütközött két gépkocsi a 27-es kilométerszelvényénél, Nyírtelek térségében. 

Durva baleset történt Nyírteleknél
Fotó: Sipeki Péter

Mentők is érkeztek a balesethez

Az egyik járműbe beszorult egy utas, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját. Az egységek emellett mindkét autót áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a munkálatokat félpályás útlezárás mellett végzik - közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Sipeki Péter

