Baleset

1 órája

Karambol a 41-es főúton! Mentők a helyszínen!

Címkék#karambol#baleset#41-es főút

A 41-es főút és a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autó ütközött össze. Baleset történt Leveleken.

Szon.hu

Baleset történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főút leveleki szakaszán. 

baleset
Baleset történt a 41-es főúton
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Baleset Leveleken

A Vörösmarty utcai kereszteződésnél történt balesethez a baktalórántházi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.

Az esetről megkérdeztük a rendőrséget:

 - Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős - tájékoztatták szerkesztőségünket.

