4 órája
Karambol a 41-es főúton! Mentők a helyszínen!
A 41-es főút és a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autó ütközött össze. Baleset történt Leveleken.
Baleset történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főút leveleki szakaszán.
Baleset Leveleken
A Vörösmarty utcai kereszteződésnél történt balesethez a baktalórántházi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.
Az esetről megkérdeztük a rendőrséget:
- Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős - tájékoztatták szerkesztőségünket.
