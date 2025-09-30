Karambol a 41-es főúton! Mentők a helyszínen!

Baleset történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főút leveleki szakaszán.

Baleset történt a 41-es főúton

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Baleset Leveleken

A Vörösmarty utcai kereszteződésnél történt balesethez a baktalórántházi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.

Az esetről megkérdeztük a rendőrséget:

- Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős - tájékoztatták szerkesztőségünket.

Ez is érdekelheti: