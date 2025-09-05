Ütközés a Bethlen Gábor utcán – mentő érkezett a helyszínre (fotók)

Baleset Nyíregyházán: a helyszínre a mentők is kiérkeztek, hogy minden érintett számára biztosítsák a szükséges segítséget. Az eset körülményeiről a hatóságok vizsgálatot indítottak, a forgalom rövid ideig lassabban haladt a környéken.

Fotók: Bordás Béla

