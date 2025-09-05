szeptember 5., péntek

Baleset

1 órája

Ütközés a Bethlen Gábor utcán – mentő érkezett a helyszínre (fotók)

Váratlan ütközés Nyíregyházán. Baleset a Bethlen Gábor utcán: mentő is érkezett a helyszínre.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán: a helyszínre a mentők is kiérkeztek, hogy minden érintett számára biztosítsák a szükséges segítséget. Az eset körülményeiről a hatóságok vizsgálatot indítottak, a forgalom rövid ideig lassabban haladt a környéken.

Baleset a Bethlen Gábor utcán
Baleset a Bethlen Gábor utcán
Fotók: Bordás Béla

Baleset a Bethlen Gábor utcán: mentő érkezett a helyszínre

Baleset a Bethlen Gábor utcán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

 

 

 

 

 

Baleset

