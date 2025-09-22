szeptember 22., hétfő

Baleset

1 órája

Elképedve látta, hogy beszakadt a kocsija eleje (fotókkal)

Szomorúan indult a hét Nyíregyháza belvárosában. Baleset a Síp utcán: helyszíni bírságot szabtak ki.

Szon.hu

Baleset a Síp utcán: szomorúan kezdődött a hét egy édesanya számára, aki bevitte a gyermekét a Síp utcai intézménybe, és mire kijött, azt látta, hogy beszakadt a kocsija eleje. 

Baleset a Síp utcán: beszakadt a kocsija eleje
Baleset a Síp utcán: beszakadt a kocsija eleje
Forrás: Fotók: Bordás Béla

Baleset a Síp utcán: beszakadt az autó eleje

A nyerges vontató vezetője elismerte, hogy ő okozta a kárt. A rendőrség intézkedett, helyszíni bírságot szabott ki az elkövetőre. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Beszakadt a kocsi eleje a Síp utcán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

