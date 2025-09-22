Baleset
1 órája
Elképedve látta, hogy beszakadt a kocsija eleje (fotókkal)
Szomorúan indult a hét Nyíregyháza belvárosában. Baleset a Síp utcán: helyszíni bírságot szabtak ki.
Baleset a Síp utcán: szomorúan kezdődött a hét egy édesanya számára, aki bevitte a gyermekét a Síp utcai intézménybe, és mire kijött, azt látta, hogy beszakadt a kocsija eleje.
Baleset a Síp utcán: beszakadt az autó eleje
A nyerges vontató vezetője elismerte, hogy ő okozta a kárt. A rendőrség intézkedett, helyszíni bírságot szabott ki az elkövetőre. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Beszakadt a kocsi eleje a Síp utcánFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
