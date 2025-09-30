október 1., szerda

Szörnyű

3 órája

Árokba hajtott és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – a mentők egy fejsérültet vittek kórházba

Címkék#Tiszalök#Damjanich utcában#tetejére autó#baleset

A Damjanich utcában van szükség tűzoltói beavatkozásra. Baleset történt Tiszalökön.

Szon.hu

Baleset Tiszalökön – árokba hajtott egy autó: A Damjanich utcában van szükség tűzoltói beavatkozásra. 

Baleset történt Tiszalökön, árokba hajtott és ott a tetejére borult egy autó
Baleset történt Tiszalökön, árokba hajtott és ott a tetejére borult egy autó
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock / szon

Árokba hajtott és ott a tetejére borult egy személykocsi Tiszalökön. A Damjanich utcai balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj biztosítja a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idején, majd kerekeire állítja és áramtalanítja a járművet. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A kocsiban két ember utazott, hozzájuk mentő érkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Frissítés 21.57

A helyszínről egy fiatal fejsérült lányt szállítottak bajtársaink kórházba –  tájékoztatta portálunkat Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

