3 órája
Árokba hajtott és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – a mentők egy fejsérültet vittek kórházba
A Damjanich utcában van szükség tűzoltói beavatkozásra. Baleset történt Tiszalökön.
Árokba hajtott és ott a tetejére borult egy személykocsi Tiszalökön. A Damjanich utcai balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj biztosítja a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idején, majd kerekeire állítja és áramtalanítja a járművet.
A kocsiban két ember utazott, hozzájuk mentő érkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Frissítés 21.57
A helyszínről egy fiatal fejsérült lányt szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
