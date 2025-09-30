Árokba hajtott és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – a mentők egy fejsérültet vittek kórházba

Baleset Tiszalökön – árokba hajtott egy autó: A Damjanich utcában van szükség tűzoltói beavatkozásra.

Baleset történt Tiszalökön, árokba hajtott és ott a tetejére borult egy autó

Árokba hajtott és ott a tetejére borult egy személykocsi Tiszalökön. A Damjanich utcai balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj biztosítja a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idején, majd kerekeire állítja és áramtalanítja a járművet.

A kocsiban két ember utazott, hozzájuk mentő érkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Frissítés 21.57 A helyszínről egy fiatal fejsérült lányt szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

