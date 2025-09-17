11 órája
Baleset az erdő soron: sérülthöz érkeztek a mentők
Két személyautó ütközött Nyíregyházán az Erdő soron. A baleset helyszínre mentők is érkeztek.
Baleset Nyíregyházán az Erdő soron
Fotó: Bordás Béla
Baleset Nyíregyházán: Két személyautó ütközött szerdán késő délután Nyíregyházán az Erdő soron. A Renault a jobbra kanyarodó sávban ráfordult a másik autóra, ami balesethez vezetett. Az anyagi kár jelentős. Mentők is érkeztek a helyszínre, egy személyt kórházba szállítottak.
Baleset Nyíregyházán az Erdő soronFotók: Bordás Béla
Mint arról korábban beszámoltunk súlyos ütközés a Kállói úton– egy embert kórházba vittek. A helyszíni információk szerint a nagy erejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak. Megkérdeztük a mentőket is a balesetről, válaszukat, ha megérkezik közölni fogjuk.
Ajánljuk még:
