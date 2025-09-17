Baleset az erdő soron: sérülthöz érkeztek a mentők

Ajánljuk még:

Elment otthonról, de már nem tért haza. Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorinát.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon.

Mező Dóra Dorina 141-145 cm magas, vékony testalkatú. Bőre, haja, szeme színe barna, fogazata hibátlan. Eltűnésekor terepszínű pólót, fekete szövetnadrágot viselt, amely oldalzsebeinél sárga színű. Fehér színű cipőt, a sarkán aranyszínű csíkkal.

