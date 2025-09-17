szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

11°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

11 órája

Baleset az erdő soron: sérülthöz érkeztek a mentők

Címkék#Nyíregyháza#kórház#baleset

Két személyautó ütközött Nyíregyházán az Erdő soron. A baleset helyszínre mentők is érkeztek.

Szon.hu
Baleset az erdő soron: sérülthöz érkeztek a mentők

Baleset Nyíregyházán az Erdő soron

Fotó: Bordás Béla

Baleset Nyíregyházán: Két személyautó ütközött szerdán késő délután Nyíregyházán az Erdő soron. A Renault a jobbra kanyarodó sávban ráfordult a másik autóra, ami balesethez vezetett. Az anyagi kár jelentős. Mentők is érkeztek a helyszínre, egy személyt kórházba szállítottak. 

Baleset Nyíregyházán az Erdő soron

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mint arról korábban beszámoltunk súlyos ütközés a Kállói úton– egy embert kórházba vittek. A helyszíni információk szerint a nagy erejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak. Megkérdeztük a mentőket is a balesetről, válaszukat, ha megérkezik közölni fogjuk. 

Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.

Ajánljuk még:

Elment otthonról, de már nem tért haza. Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorinát.

Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, ha bármit tud a tartózkodási helyéről, hívja a rendőrséget!

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. 

Mező Dóra Dorina 141-145 cm magas, vékony testalkatú. Bőre, haja, szeme színe barna, fogazata hibátlan. Eltűnésekor terepszínű pólót, fekete szövetnadrágot viselt, amely oldalzsebeinél sárga színű. Fehér színű cipőt, a sarkán aranyszínű csíkkal. 

Dorina fényképét az alábbi linkre kattintva tudja megtekinteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu