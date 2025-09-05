Baleset
1 órája
Baleset az M3-ason – lezárták a város felé vezető pályaszakaszt
Két autó ütközött az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyházánál. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt.
Baleset az M3-as autópályán, lezárták a város felé vezető pályaszakaszt.
Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyháza térségében, a város felé vezető irányban. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Információink szerint senki sem sérült meg a balesetben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre