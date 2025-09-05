Baleset az M3-ason – lezárták a város felé vezető pályaszakaszt

Baleset az M3-as autópályán, lezárták a város felé vezető pályaszakaszt.

Baleset az M3-as autópályán

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyháza térségében, a város felé vezető irányban. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Információink szerint senki sem sérült meg a balesetben.