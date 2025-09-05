szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Baleset az M3-ason – lezárták a város felé vezető pályaszakaszt

Címkék#Nyíregyháza#baleset pályaszakaszt#M3-as

Két autó ütközött az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyházánál. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt.

Szon.hu

Baleset az M3-as autópályán, lezárták a város felé vezető pályaszakaszt. 

Baleset az M3-as autópályán
Baleset az M3-as autópályán
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyháza térségében, a város felé vezető irányban. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Információink szerint senki sem sérült meg a balesetben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu