Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni

Baleset történt vasárnap este a Korányi közben, három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és fejsérüléseket szenvedett. A mentők kórházba szállították – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Balesetet szenvedett egy gyerek a Korányi közben

Fotó: Bordás Béla

