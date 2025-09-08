szeptember 8., hétfő

Baleset

2 órája

Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni

Címkék#baleset#Korányi közben#gyerek#bevásárlókocsi

Szon.hu
Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni

Balesetet szenvedett egy gyerek a Korányi közben

Fotó: Bordás Béla

Baleset történt vasárnap este a Korányi közben, három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és fejsérüléseket szenvedett.  A mentők kórházba szállították – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

baleset gyerek bevásárlókocsi
Balesetet szenvedett egy gyerek a Korányi közben
Fotó: Bordás Béla

