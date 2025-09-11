Durva baleset, hárman is ütköztek a szabolcsi szakaszon! - Mentők a helyszínen!

Baleset történt Nyírbátornál. Megcsúszott a kanyarba, átsodródott a szemközti sávba, ahol egy furgonnak és egy személykocsinak ütközött egy kisteherautó a 471-es főúton - írta a katasztrófavédelem.

Baleset történt Nyírbátornál

Mentő is érkezett a balesethez

Az 56-os kilométernél történt balesetben négy ember volt érintett, a helyszínre mentő is érkezett. A nyírbátori hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

Az esetről megkérdeztük a rendőrséget is: a balesetben senki sem sérült meg és az útszakaszt sem kellett lezárni - tájékoztatták szerkesztőségünket.

Tegnap is történt hármas karambol. Akkor Nyíregyházán 2 sávot is le kellett zárni. A mentők a helyszínre érkeztek, szerencsére senkit sem kellett kórházba vinni, a három jármű vezetője azonban nem tudott megállapodni a felelősség kérdésében, így a rendőröknek kellett megállapítani azt, ki szabálytalankodott.