Baleset

17 perce

Hármas karambol a szabolcsi szakaszon! Teljes útzár!

A 4918-as út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Karambol történt hétfő délután Nyírcsaholynál.

Szon.hu

Baleset történt Nyírcsaholy külterületén. Karambolozott három gépjármű a 4918-as út 8-as kilométerénél - írta a katasztrófavédelem.

Baleset történt Nyírcsaholynál. Hárman karamboloztak.

Útzár a karambol miatt

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

