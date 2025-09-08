Baleset
11 órája
Hármas karambol a szabolcsi szakaszon! Teljes útzár!
A 4918-as út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Karambol történt hétfő délután Nyírcsaholynál.
Baleset történt Nyírcsaholy külterületén. Karambolozott három gépjármű a 4918-as út 8-as kilométerénél - írta a katasztrófavédelem.
Útzár a karambol miatt
A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
